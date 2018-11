Acidente na Régis Bittencourt deixa dois mortos

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o Fiat Uno, que viajava no sentido Paraná, perdeu o controle em uma curva em declive, invadiu a faixa oposta e colidiu contra um ônibus da Viação Gontijo, que fazia a linha Curitiba-Belo Horizonte.

Os dois passageiros do banco da frente morreram no local e os dois do banco traseiro foram levados em estado grave para o Hospital Geral de Itapecerica da Serra. Ninguém no ônibus se feriu.