Acidente na Régis Bittencourt deixa um morto e 4 feridos Uma pessoa morreu e quatro ficaram gravemente feridas, por volta das 22h30 deste domingo, num acidente envolvendo um Celta azul, de Jacupiranga (SP), e um caminhão Mercedes Benz, de Santa Catarina, na altura do quilômetro 449 da pista sentido PR-SP da rodovia Régis Bittencourt, em Registro, na região do Vale do Ribeira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, todas as vítimas eram ocupantes do veículo de passeio e foram encaminhas para o Hospital Regional de Pariquera-Açu e Hospital São João, em Registro. A pista da rodovia chegou a ser interditada por completo para o trabalho de resgate dos feridos. Só foi totalmente liberada às 23h35.