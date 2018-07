Acidente na Régis deixa 10 feridos e causa lentidão

SÃO PAULO - Um acidente envolvendo uma carreta e um ônibus deixou pelo menos 10 pessoas feridas na altura do km 486 da Rodovia Régis Bittencourt, em Cajati, em São Paulo, por volta das 7h20. De acordo com a Autopista Régis Bittencourt, concessionária responsável pela rodovia, o motorista enfrenta nove quilômetros de lentidão no sentido Curitiba e quatro quilômetros no sentido São Paulo.

Segundo a empresa, quatro ambulâncias foram enviadas ao local para socorrer as vítimas. Os motoristas da carreta, que transportava uma carga de papel higiênico, e do ônibus ficaram presos nas ferragens.