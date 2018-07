Acidente na Rodovia Carvalho Pinto fere três em SP Três pessoas ficaram feridas em um acidente na tarde desta terça-feira, na Rodovia Carvalho Pinto, sentido interior de São Paulo, no quilômetro 121, no município de Caçapava (SP). De acordo com a concessionária Ecopistas, às 15h40 um carro capotou na via. As vítimas foram levadas para o Hospital Regional de Taubaté. Devido ao acidente, as faixas 1 e 2 foram bloqueadas, mas não havia congestionamento no local após o ocorrido.