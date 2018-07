Acidente na rodovia Castello Branco provoca lentidão Uma colisão traseira entre dois automóveis deixou uma pessoa ferida no quilômetro 29 da Rodovia Castello Branco, entre Itapevi e Barueri, na região de Alphaville (SP). A vítima teve ferimentos leves, foi atendida no local e não quis ser levada ao hospital, segundo a concessionária Viaoeste. Os automóveis já foram tirados da via, mas ainda há lentidão entre os quilômetros 32 e 29 da rodovia. Quem segue de Campinas para São Paulo pela Rodovia dos Bandeirantes enfrenta congestionamento em dois trechos, informou a AutoBan. Entre o quilômetro 85 e 80, o motivo da lentidão é o estreitamento da pista por causa de uma obra. Já entre os quilômetros 60 e 56, a causa é o excesso de veículos. Lentidão também na Rodovia Raposo Tavares, na altura do km 20, sentido Cotia. Nas demais rodovias, o trânsito segue normal.