Acidente na rodovia Mogi-Bertioga deixa 12 feridos Doze pessoas ficaram feridas em um acidente ocorrido na manhã de hoje no km 84 da rodovia Mogi-Bertioga, no município de Bertioga, litoral norte de São Paulo. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu porque o motorista de um ônibus perdeu o controle do veículo, que tombou. Segundo a polícia, quatro pessoas ficaram gravemente feridas e oito, que tiveram ferimentos leves, foram socorridas pelas equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária e Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e levadas para os hospitais dos municípios de Bertioga e São Sebastião.