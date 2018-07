Acidente na Rodovias dos Imigrantes deixa 2 mortos

O capotamento de uma Mitsubishi Pajero, às 17h04, no Km 20 da Rodovia dos Imigrantes, deixou duas vítimas fatais e uma com ferimentos moderados, que foi levada ao Hospital Público de Diadema. O veículo permanecia no canteiro lateral da rodovia e a faixa da direita, sentido capital, estava interditada para os trabalhos de remoção. Segundo as primeiras informações, não houve colisões e o condutor aparentemente perdeu o controle do veículo. A administradora do sistema Anchieta-Imigrantes informou que o tráfego era lento na Anchieta, entre os Km 13 e 10, devido ao excesso de veículos. Segundo a Ecovias, o sistema opera normalmente no esquema 5 por 5. A descida é feita pela pista sul da rodovia dos Imigrantes e pista sul da via Anchieta. Para o retorno à capital, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias. No momento, a vis