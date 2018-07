Acidente na SP-333 mata cinco pessoas carbonizadas Cinco pessoas morreram carbonizadas e duas sofreram ferimentos graves, por volta das 3h45 de hoje, após uma colisão frontal entre dois veículos Gol na altura do quilômetro 28 da Rodovia Abraão Assed (SP-333), em Serrana, região de Ribeirão Preto, a 315 quilômetros da capital paulista. Segundo as primeiras informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), na colisão os dois automóveis se incendiaram. Os dois sobreviventes, ambos inconscientes e em estado grave, foram encaminhados pelos bombeiros de Ribeirão Preto para o hospital de Serrana. Como os veículos e a maioria dos dois ocupantes ficaram carbonizados, até as 6h30 nem a polícia nem os bombeiros sabiam informar ao menos o sexo das vítimas.