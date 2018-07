Acidente não deixa feridos e Congonhas é fechado O acidente com um avião de pequeno porte no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, não deixou nenhum ferido, mas provocou o fechamento do aeroporto. Ao todo, três pessoas estavam a bordo do bimotor modelo King Air, prefixo PT-PAC. A aeronave derrapou e foi parar no gramado da cabeceira da pista, próximo ao muro que separa o aeroporto da via local da Avenida Rubem Berta. Segundo a assessoria da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), a aeronave pertence à Ultrafarma e tinha como destino a cidade de São José do Rio Preto, no interior do Estado. As causas da falha na decolagem estão sendo apuradas.