Não há expectativa, informou a CET, de quando a pista será liberada, devido ao vazamento que exige a limpeza do local para que a circulação dos veículos seja feita com segurança. O acidente que resultou na queda do veículo da ponte em seguida, segundo a CET, teria ocorrido após o carro bater em um poste. Três viaturas do corpo de bombeiros foram enviadas para ao local.