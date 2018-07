Acidente no anel viário de Piracicaba-SP deixa 2 mortos Após um acidente na obra do anel viário de Piracicaba, no interior de São Paulo, dois corpos dos cinco desaparecidos foram encontrados na tarde desta segunda-feira pelo Corpo de Bombeiros. Um guindaste e vigas da construção de uma ponte sobre o Rio Piracicaba caíram nesta manhã, deixando cinco feridos e cinco desaparecidos dentro da água. As equipes dos bombeiros, com mergulhadores, e da Polícia Militar (PM) continuam as buscas dos outros três funcionários que estão desaparecidos.