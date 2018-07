Acidente no interior de MG mata duas pessoas Duas pessoas morreram por volta das 6h50 desta quinta-feira em um acidente no km 530 da BR-381, na região do município de João Monlevante, interior de Minas Gerais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu uma carreta, uma van e uma motocicleta e um outro veículo de passeio. Ainda há vítimas com ferimentos no local.