Acidente no interior de São Paulo mata três pessoas da mesma família

SÃO PAULO - Três pessoas morreram em um acidente de trânsito na Rodovia Santos Dumont, em Campinas, na madrugada deste sábado, 4. Quatro pessoas da mesma família viajavam do interior do Estado para São Paulo, quando o motorista perdeu o controle do veículo, por volta da meia-noite, e se chocou contra um muro.

O homem abandonou o carro para sinalizar o acidente, quando um micro-ônibus atingiu o carro em que estavam uma idosa, uma jovem e uma criança, que morreram no local, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Os motoristas do automóvel e do micro-ônibus foram socorridos com ferimentos leves.

De acordo com a PRE, não há informações sobre a velocidade dos veículos ou se os condutores estavam embriagados. A pista foi interditada para o socorro das vítimas e foi liberada ainda na madrugada. As causas do acidente serão investigadas.