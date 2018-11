O acidente aconteceu por volta de 1h50 da madrugada. Uma das vítimas fatais, um homem, morreu no local, enquanto a outra, uma mulher, foi encaminhada ao hospital de São José dos Campos, mas não resistiu aos ferimentos.

AS 29 pessoas feridas foram levadas para as cidades paulistas de São José dos Campos, Jacareí e Igaratá. O estado de saúde delas não foi informado. A PRE investiga as causas do acidente.