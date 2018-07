Acidente no interior de SP deixa um morto e 4 feridos Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas em um acidente no km 380 da Rodovia Armando Salles de Oliveira, na altura de Bebedouro (SP). Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista de um Honda Civic perdeu o controle do carro e capotou pouco depois da meia-noite hoje. O condutor, Alessandro Teodoro, teve ferimentos leves. Uma jovem de 24 anos morreu na hora. Outros três jovens de 16, 18 e 21 anos ficaram gravemente feridos e foram encaminhados ao Hospital de Bebedouro.