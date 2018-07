Acidente no interior do Paraná provoca oito mortes

A Polícia Rodoviária Estadual ainda não divulgou as causas do acidente, pois depende dos laudos da perícia, mas informou que o Gol invadiu a pista contrária logo após uma curva e não havia sinais de frenagem. No Uno estavam sete passageiros. No momento do acidente chovia muito na região.

Na área da colisão há um trevo próximo que dá acesso a uma balsa e tem grande concentração de jovens nos fins de semana. Em um dos veículos, inclusive, os jovens estavam aglomerados no porta-malas e as caixas de som e bateria que estavam dentro podem ter colaborado para a morte deles. Somente depois do laudo do IML será possível determinar se um dos motoristas, ou os dois, teriam ingerido bebida alcoólica antes de dirigir.

As secretarias de Saúde de Quedas do Iguaçu e Espigão Alto do Iguaçu auxiliaram no atendimento juntamente com o 4º Grupamento de Bombeiros de Cascavel e policiais rodoviários.