Acidente no Paraná deixa quatro mortos e quatro feridos

Quatro pessoas morreram e outras quatro ficaram gravemente feridas após um acidente envolvendo três carros e uma carreta na BR-277, altura do quilômetro 494, na região de Cascavel, zona oeste do Paraná. O acidente aconteceu na noite desta segunda-feira, 8. Após a colisão entre a carreta e um dos carros, os veículos explodiram. Outros dois carros que trafegavam na via não conseguiram desviar e se envolveram no acidente, sendo atingidos também pelo fogo. A rodovia ficou interditada nos dois sentidos e, segundo a Polícia Rodoviária Federal, houve congestionamento de mais de cinco quilômetros no local ainda pela manhã. As vítimas fatais são três homens e uma mulher. Dois dos feridos foram encaminhados para hospitais de Laranjeiras do Sul e outros dois para o hospital local.