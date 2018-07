Acidente no porto de Santos prejudica embarque de grãos

Um navio se desprendeu durante a operação de carregamento de soja e arrastou com ele um dos carregadores ("shiploaders"), cuja haste estava dentro do porão do navio, informou nesta segunda-feira a assessoria de imprensa do porto.

Esse equipamento ficou bastante danificado. Um segundo carregador também foi afetado pelo acidente, mas os danos foram menores.

Segundo a assessoria do porto, há um terceiro carregador no corredor de exportação. Esse equipamento realizará as atividades enquanto os outros dois não forem consertados.

A administração do porto não tinha prazo para o restabelecimento das operações. Cada equipamento carrega 1.500 toneladas por hora.

O porto ainda conta com outros quatro terminais privados de carregamento de grãos em Santos, além do corredor de exportação público, segundo a consultoria SA Commodities.

No entanto, de acordo com a consultoria, o corredor é o que tem mais navios na fila esperando para carregar grãos no porto.

A SA Commodities informou ainda que o navio Yusho Regulus, que arrastou os carregadores, deveria ser carregado com mais de 60 mil toneladas de soja que teria como destino a China.

No início do ano, um navio se chocou com o "shiploader" do Terminal Graneleiro do Guarujá (TGG), no complexo de Santos, interrompendo temporariamente as operações.

Naquela oportunidade, ainda havia poucos grãos disponíveis para embarque, uma vez que a colheita estava começando.

Atualmente, o Brasil já exportou quase toda a soja da colheita passada. Por outro lado, as empresas correm para embarcar volumes elevados de milho, já que a safra foi recorde e há forte demanda externa.

No mês passado, as exportações de milho do Brasil atingiram um recorde de 2,7 milhões de toneladas, com bons preços favorecendo as vendas externas.

O ACIDENTE

O porto ainda está apurando como ocorreu o acidente, segundo a assessoria de imprensa.

Contudo, informações preliminares indicam que um navio, ao deixar o porto, passou numa velocidade acima da permitida pelo canal de atracação.

Isso provocou uma onda que acabou fazendo com que as amarras do navio Yusho Regulus se desprendessem.

Com o desprendimento, o navio acabou se afastando da margem e arrastando com ele os carregadores.

