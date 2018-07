Acidente no PR deixa 11 trabalhadores da Repar mortos Um grave acidente envolvendo um micro-ônibus e um caminhão tanque no quilômetro 334 da rodovia BR-277, na região conhecida como Rio das Pedras, em Guarapuava, no Centro-Sul do Paraná, na noite de sábado, deixou 11 pessoas mortas (os dois motoristas do ônibus e nove passageiros) e 15 feridas.