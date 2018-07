Acidente no PR deixa 2 mortos e 4 feridos gravemente Duas pessoas morreram e quatro ficaram gravemente feridas, entre elas duas crianças, em um acidente entre três veículos na Rodovia BR-369, em Cambará, no Paraná, na madrugada de hoje. Um ônibus colidiu com outros dois veículos de passeio por volta das 5 horas, na altura do km 22 da rodovia. Nenhum passageiro do ônibus ficou ferido. Os motoristas dos veículos José Carlos Mussi, de 42 anos, e Gibson Pereira de Souza, de 31 anos, morreram no local. Cirlene de Fátima do Espírito Santo, de 38 anos, e Cristiane Larissa Gonçalves Maria, de 13 anos, foram levadas para a Santa Casa de Cornélio Procópio. Elianara Pauluk, de 33 anos, e Ana Luiza Pauluk Souza, de 5 anos, foram encaminhadas para o Pronto-Socorro de Cambará.