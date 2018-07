Acidente no pré-sal ocorreu por defeito em tubulação A Petrobrás concluiu que o vazamento de óleo ocorrido em 31 de janeiro no campo Carioca Nordeste, no pré-sal da Bacia de Santos, foi provocado por um defeito na tubulação que liga o poço ao navio-plataforma. Por razões ainda desconhecidas, a tubulação se rompeu, derramando cerca de 25,5 mil litros de petróleo, o equivalente a 160 barris.