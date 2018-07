Acidente no Rio: controlador e maquinista são demitidos A Supervia, concessionária que opera os trens no Estado do Rio, informou hoje que demitiu por justa causa os dois funcionários apontados como responsáveis pela colisão entre dois trens, no acidente que deixou oito mortos e 101 feridos em Austin, no Rio, no último dia 30. A empresa divulgou na segunda-feira laudo elaborado por uma comissão técnica, segundo o qual cinco erros sucessivos, cometidos pelo controlador Edson Assunção Filho, que trabalha no Centro Operacional, e pelo maquinista do trem de passageiros, Norival Ribeiro do Nascimento, foram a causa do choque. Os erros do controlador, segundo o laudo, foram não impedir que o trem de passageiros saísse da estação de Comendador Soares, onde deveria esperar a manobra do trem de cargas que aconteceria na estação seguinte e não ter impedido que o trem de cargas fizesse a manobra, depois de ter visto o trem de passageiros sair da estação. As falhas do maquinista, segundo a investigação da Supervia, foram viajar em alta velocidade (ele estava a 76 km/h, quando a velocidade máxima permitida é 60 km/h), ultrapassar um sinal amarelo e outro vermelho. Demitidos por justa causa, eles não têm direito de receber FGTS, aviso prévio e multa de 40%. O delegado Fábio Pacífico, que apura criminalmente o acidente, ainda não concluiu o inquérito. Ele diz ainda ter dúvidas sobre a responsabilidade da colisão e quer saber se os funcionários trabalham sob estresse, como acusa o Sindicato dos Ferroviários. A Supervia informou ainda que já concluiu seis acordos de indenizações, sendo um com vítima fatal e cinco acidentados.