Acidente para a Rodovia dos Bandeirantes Um acidente no Km 66 da Rodovia dos Bandeirantes, no Estado de São Paulo, às 10h26, causou o fechamento de todas as faixas da via, no sentindo capital. O acidente envolveu, segundo a concessionária CCR Autoban, uma carreta, um caminhão e um guincho. O trânsito na rodovia está parado, devido ao acidente, do quilômetro 72 ao 66. A concessionária ainda não tem informação se houve vítimas. Não há previsão para a normalização do tráfego.