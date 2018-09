Acidente provoca 20 km de lentidão na Régis Bittencourt Um acidente envolvendo duas carretas causa 20 quilômetros de congestionamento na Rodovia Régis Bittencourt no sentido São Paulo, perto da divisa com o Paraná. O motorista que segue para a capital paulista encontra tráfego lento do km 28 ao 48, informou a concessionária Autopista Régis Bittencourt. No sentido Curitiba, o tráfego flui normalmente.