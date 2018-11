Acidente provoca congestionamento na marginal Tietê São Paulo, 3 - Um acidente na Marginal Tietê, altura da ponte da Casa Verde, ocorrido às 0h30 deste sábado ainda causa congestionamento em São Paulo, no sentido rodovia Castello Branco. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), um caminhão tombou e derramou ácido sulfúrico residual na pista central da marginal. A CET informou que o veículo já foi retirado, mas que equipes da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) e da Defesa Civil ainda trabalhavam no final da manhã na limpeza do local.