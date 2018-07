Acidente provoca lentidão em rodovia no litoral de SP O tráfego ficou lento na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, litoral de São Paulo, no fim da manhã de hoje, após uma carreta se acidentar na altura do km 264 da rodovia. A faixa da direita ficou bloqueada por cerca de meia hora, causando lentidão de três quilômetros. Não há informação sobre vítima. No Sistema Anchieta-Imigrantes, o motorista que seguia em direção à capital encontrava o tráfego lento por volta das 12h30 na rodovia dos Imigrantes, entre os quilômetros 18 e 12, na chegada a São Paulo. Também na chegada a São Paulo, pela via Anchieta, o tráfego era lento do km 13 ao 10 devido ao excesso de veículos. Para a subida da serra, o motorista utilizava as pistas norte e sul da rodovia dos Imigrantes e a pista norte da via Anchieta. A descida era feita pelas pistas norte e sul da via Anchieta. Das 11h30 às 12h30, 7.724 veículos subiram a serra em direção à capital. Desde 0h de quinta-feira, quando teve início a contagem para o feriado, 457 mil veículos viajaram em direção ao litoral. Desses, 420 mil já retornaram.