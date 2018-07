A faixa 3 da via ficou interditada até as 8h20. Há lentidão, no sentido capital paulista, entre os quilômetros 38 e 29, devido ao acidente. No sentido interior, há lentidão do quilômetro 20 ao quilômetro 29 na pista expressa, e do 18 ao 21 na pista marginal.