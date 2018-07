Acidente que bloqueou Marginal do Tietê foi o 4º este mês

O tombamento de um caminhão com 40 toneladas de açúcar provocou intenso congestionamento ontem em São Paulo, no quarto grande acidente envolvendo caminhões na madrugada somente este mês. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) levou mais de 14 horas para liberar totalmente a pista da Marginal do Tietê, onde aconteceu o acidente, na altura da Ponte dos Remédios, sentido Castelo Branco. Até o fim da tarde, marronzinhos e carregadores contratados pela transportadora retiravam a carga da via. Às 9 horas, a lentidão na cidade chegou a 138 km, enquanto a média para o horário em setembro foi de 86 km. O caminhão com 800 sacas de açúcar saiu de Ribeirão Preto e seguia para o Porto de Santos, no litoral sul. Por volta de 1h30, o motorista perdeu o controle do veículo, antes da bifurcação entre as pistas expressa e local, e o caminhão acabou tombando, derrubando carga na pista. O veículo só foi desvirado às 6h45 porque a operação tinha de ser feita com o veículo vazio. Cerca de 25 pessoas, entre funcionários da companhia, da Subprefeitura da Lapa e carregadores da transportadora trabalhavam para descarregá-lo e liberar a primeira pista, o que aconteceu só 7 horas depois do acidente. A CET alega que o resgate da carga foi o que atrasou a operação. A lentidão atingiu todos os 24 km da Marginal do Tietê, entre a Rodovia Ayrton Senna e o Cebolão. O congestionamento teve reflexo nas estradas que chegam a São Paulo. Na Via Dutra - que liga a capital paulista ao Rio - formou-se uma fila de veículos de aproximadamente 8 km e, na Bandeirantes, de 7 km. Dentro da cidade, o trânsito começou a melhorar apenas no fim da manhã. Em um comunicado, a Gerência de Marketing e Comunicação da CET informou que o acidente havia acontecido às 5h22. Segundo a Assessoria de Imprensa, foi um "problema interno" e não uma tentativa de mascarar a demora na ocorrência. Rotina Na semana passada, na Marginal do Pinheiros, uma carreta tombou próximo da Ponte Ari Torres e provocou 181 km de lentidão, o maior índice do período da manhã, desde o início das restrições para caminhões, em 30 de junho. A carreta transportava um cilindro de gás de cozinha que, apesar de vazio, obrigou a CET a interditar a pista local pelo risco de explosão. O acidente ocorreu às 4 horas e o veículo só foi retirado após 6 horas. No dia 11, uma carreta com 14 toneladas de alimentos tombou na Marginal do Pinheiros e ocupou quatro das cinco pistas. A CET levou 6 horas para retirá-la. No início do mês, um caminhão carregado com engradados de cerveja derrubou toda a carga na pista expressa da Marginal do Tietê, provocando a interdição da via. (Colaborou Mônica Cardoso, de O Estado de S. Paulo.)