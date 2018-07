Acidente rodoviário deixa 3 mortos e 3 feridos no RS

Três pessoas morreram e três ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão na noite de quinta-feira, 5, na Rodovia BR-287, em Passo da Cruz, na região de São Pedro do Sul, no Rio Grande do Sul. Os veículos bateram de frente por volta das 20h30. O caminhão, que estava com o tanque cheio, explodiu e pegou fogo, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O motorista do caminhão, Herton Sergio Gutheil, de 58 anos, morreu carbonizado. Outros três ocupantes do caminhão conseguiram sair a tempo e foram levados para hospitais da região. Dois ocupantes do carro de passeio também morreram no local e ainda não foram identificados, segundo a PRF. O incêndio foi controlado por volta das 22h30 e o tráfego ficou interrompido totalmente neste período, sendo liberada meia pista durante a madrugada. O tráfego já estava normalizado nesta manhã.