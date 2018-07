Acidente sob chuva deixa 2 mortos e 8 feridos na SP-079 Um acidente envolvendo uma van e um automóvel causou a morte de duas pessoas e deixou oito feridas - três em estado grave -, na tarde desta quarta-feira, 16, na rodovia Santos Dumont (SP-079), em Piedade, região de Sorocaba, no interior paulista. Chovia forte na hora do acidente e a pista estava escorregadia. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista da van perdeu o controle numa curva, invadiu a pista contrária e bateu de frente com o carro. O automóvel despencou numa ribanceira de quatro metros.