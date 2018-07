Acidentes afetam trânsito e SP atinge 94 km de lentidão

Por volta das 7 horas, um acidente envolvendo dois caminhões interditou duas faixas da direita da pista expressa da Marginal do Tietê, na zona norte de São Paulo. Os veículos colidiram próximo à Ponte das Bandeiras, no sentido da rodovia Ayrton Senna. Uma pessoa ficou ferida, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para a Santa Casa de Misericórdia. As duas faixas da pista expressa já foram liberadas, e a lentidão é de 6,9 km.

Na zona leste, onde a CET registrava 9 quilômetros de lentidão às 8h45, um acidente entre uma moto e um carro deixou uma pessoa ferida por volta das 6h30 na Avenida Antonio de Estevão de Carvalho. A colisão aconteceu próximo à estação Patriarca do Metrô, no sentido centro. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Pronto Socorro Ermelino Matarazzo. Os bombeiros não souberam informar o estado de saúde da vítima.

Mais cedo, um veículo capotou na pista expressa da Marginal do Pinheiros, no sentido da Marginal Tietê, sobre o Cebolão. Uma faixa ficou interditada, e o trânsito, lento, segundo a CET.