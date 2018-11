Acidentes causam bloqueio e lentidão em rodovias de SP

Às 9h30, a via registrava morosidade no sentido São Paulo, do quilômetro 359 ao 351 e no sentido Curitiba, do quilômetro 342 ao 351. Equipes da concessionária Autopista Régis, responsável pelo trecho, trabalham na remoção dos veículos e na liberação da pista.

No Rodoanel, uma carreta carregada com farelo de soja tombou, no sentido Régis Bittencourt, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo, por volta das 7 horas. O acidente ocorreu no quilômetro 15 e parte da carga caiu na pista. Ninguém ficou ferido. Devido ao acidente, a alça de acesso da Castelo Branco para o Rodoanel estava interditada para o destombamento do veículo. Na Castelo, o motorista encontrava congestionamento do quilômetro 21 ao 20, na pista marginal, sentido São Paulo.