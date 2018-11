Acidentes causam bloqueio na Castello Branco

Segundo a concessionária Viaoeste, o motorista do caminhão, carregado com empanados de frango congelados, perdeu o controle do veículo, que tombou e foi atingido por uma van. Uma pessoa, com ferimentos leves, foi encaminhada ao pronto-socorro Sameb, em Barueri. Houve queda de carga na pista. Moradores da região e até motoristas que passavam pelo local saquearam parte da carga.

Araçariguama - Uma colisão traseira entre duas carretas bloqueia duas das três faixas de rolamento da pista sentido capital da rodovia Castello Branco no km 52, em Araçariguama, interior paulista. O congestionamento era de dois quilômetros às 6h10.