Acidentes causam bloqueios e matam 3 na via Dutra

Foram duas colisões ocorridas no início desta madrugada, a primeira delas no km 108. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma das rodas de um Gol se soltou e o motorista perdeu o controle da direção. O veículo bateu na lateral de um caminhão, que tombou, invadindo parte da pista contrária e despejando a carga de tinta à base de água no asfalto. O motorista de um segundo caminhão viu o acidente e reduziu a velocidade, mas o condutor de um terceiro, que vinha logo atrás, não teve a mesma sorte. Com o impacto, o motorista acabou prensado nas ferragens e morreu na hora.

A pista ficou fechada e, no final do congestionamento de quase cinco quilômetros que se formou, ocorreu outro engavetamento, no km 112, envolvendo mais quatro caminhões. Uma pessoa morreu e outra sofreu ferimentos leves neste segundo acidente, que obrigou a NovaDutra a montar outra interdição. Às 3h40, a concessionária já havia liberado a pista nos dois trechos, permanecendo o bloqueio no km 117.

O motorista tem como opção as rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto.