Acidentes causam interdição na Marginal do Pinheiros Dois acidentes na manhã desta sexta-feira causam lentidão na Marginal do Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). As pistas expressa e local somam juntas 10 quilômetros de morosidade, no sentido da Rodovia Castelo Branco.