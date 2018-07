A via expressa da Marginal do Tietê, no sentido Penha, próximo à Ponte das Bandeiras, na zona norte de São Paulo, ficou totalmente bloqueada às 6h30, por causa de um acidente entre um caminhão e dois veículos de passeio. Um dos motoristas estava bêbado e a polícia pediu perícia no local. O desvio foi feito pela pista auxiliar da via expressa.