Acidentes causam lentidão na Anhanguera-Bandeirantes

Na Rodovia dos Bandeirantes, ocorreu uma colisão entre uma carreta, um ônibus e uma van que transportava frango congelado. O acidente causou a interdição de uma faixa e do acostamento da via na altura do km 27, sentido capital paulista, desde as 6h30. Às 7h30, o motorista enfrentava congestionamento entre o km 33 e o km 28.

Na Rodovia Anhanguera, um acidente entre dois carros e uma moto no km 14, em São Paulo, deixou o tráfego intenso entre o km 16 e o km 11, sentido capital paulista. Segundo a concessionária Autoban, os acidentes não deixaram feridos.

A Rodovia Castelo Branco também tinha lentidão, do km 32 ao km 27, em Osasco, sentido capital paulista, na pista expressa, e, do km 15 ao km 13, em Osasco, devido ao excesso de veículos.

Na Rodovia Presidente Dutra havia morosidade do km 216 ao km 221, em Guarulhos, na pista marginal, sentido São Paulo. Em direção ao Rio de Janeiro, a via tinha trânsito complicado entre os km 222 e km 224, em Guarulhos.

A Rodovia Régis Bittencourt registrava morosidade entre o km 268 e o km 270, na pista sentido São Paulo, na região de Taboão da Serra. No sentido Curitiba o tráfego fluía sem dificuldades nesta manhã.