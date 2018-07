Acidentes causam lentidão no Rodoanel em SP

Às 6h30, um caminhão transportando carretel e linha tombou na altura do km 29, em Cotia, no canteiro lateral. O motorista do veículo teve ferimentos leves e foi socorrido e levado para um hospital da região. O acidente causa cerca de 5 km de lentidão para quem segue para a Rodovia dos Bandeirantes. Uma faixa está bloqueada.

Um engavetamento envolvendo quatro carretas bloqueou três faixas da via, por volta das 5 horas, no km 12,5, sentido Rodovia Régis Bittencourt, em Barueri. Com o impacto da colisão, um dos caminhões que transportava açúcar tombou. Às 7h30, a carreta tombada estava no acostamento e o tráfego liberado. Apesar disso, o motorista enfrentava morosidade entre os km 6 e 13 da via, reflexo do acidente.

A Rodovia Presidente Dutra tinha lentidão do km 219 ao km 221, em São Paulo, na pista marginal, sentido capital. A Bandeirantes apresentava trânsito carregado do km 27 ao km 28, na pista expressa, devido a obras no local, em Jundiaí, sentido são Paulo.

Na Via Anhanguera, o motorista encontrava congestionamento do km 104 ao km 109, sentido capital, em Campinas, no acesso à Rodovia D.Pedro. A Rodovia Castelo Branco tinha morosidade no trecho Osasco - Barueri, na pista marginal, sentido São Paulo, do km 15 ao km 13, na pista marginal.