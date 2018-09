Acidentes complicam o trânsito nas marginais, em SP Dois acidentes complicam o trânsito nesta manhã nas Marginais do Pinheiros e do Tietê, em São Paulo. Na pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, um motorista perdeu o controle do carro e bateu em um poste, pouco antes das 6 horas. O acidente não deixou vítimas. A pista da direita, próximo à Ponte Cidade Jardim, ainda estava interditada por volta das 8 horas.