Acidentes complicam trânsito em São Paulo

Na madrugada, um motorista perdeu o controle do veículo, que acabou capotando na Avenida Luís Inácio de Anhaia Melo, sentido Vila Prudente, na zona leste. Às 7h30 a pista continuava totalmente interditada. Os motoristas eras desviados para a Rua Salvador Mastropietro e Avenida Vila Ema. Uma pessoa ficou ferida e foi socorrida ao pronto-socorro de Vila Alpina.

Outro acidente aconteceu por volta das 7 horas, com um caminhão, que derrapou e ficou em L na Marginal do Pinheiros, sentido Castelo, ocupando três faixas da pista expressa perto da Ponte Eusébio Matoso. Ninguém ficou ferido. Por conta do acidente, a via registra um quilômetro de congestionamento.

A chuva também provoca pontos de alagamentos transitáveis na cidade, que registra dois trechos alagados, um na Rua Romão Gomes, perto da Avenida Valdemar Ferreira, e outro na Praça Ibrahim Nobre, junto à Avenida Pedro Álvares Cabral.