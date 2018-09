Acidentes complicam trânsito na marginal pinheiros

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), aproximadamente às 5h um caminhão que carregava uma brita tombou e a carga caiu na pista, 300 metros adiante da Ponte Ary Torres. Das cinco faixas da marginal, quatro estão interditadas na região do acidente. A CET informou que o caminhão já foi desvirado. Ninguém se feriu.

Cerca de dez minutos mais tarde, dois caminhões colidiram, 200 metros após a mesma Ponte Ary Torres, interditando três das quatro faixas da via. Uma pessoa se feriu no acidente. A CET interdita a área e aguarda para saber se a polícia realizará perícia no local.