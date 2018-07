Acidentes complicam trânsito na Régis Bittencourt

Mais cedo, às 5 horas, houve a colisão entre uma carreta e um carro, no km 357 da rodovia, na região de Miracatu, sentido Curitiba. A carga de bolacha que era transportada pela carreta caiu na pista. Segundo a concessionária responsável pela via, a pista, em ambos os sentidos ficou totalmente interditada do momento do acidente até as 6h16. Por volta das 8h30, havia 3 km de trânsito carregado no local. O trecho do pedágio na direção do acidente foi liberado, no km 370, mas ainda havia 8 km de morosidade como reflexo do acidente.

A concessionária recomenda cautela aos usuários nesta manhã, pois o tempo é chuvoso em todo trecho da rodovia.