Acidentes congestionam duas rodovias de SP Dois acidentes ocorridos no começo da manhã de hoje deixaram sete feridos e complicaram o trânsito nas Rodovias Ayrton Senna e Castelo Branco. Na chegada a São Paulo pela Rodovia Castelo Branco, na região de Osasco, seis veículos colidiram, na altura do km 15, por volta das 7h30. Uma pessoa ficou levemente ferida e foi encaminhada para o Hospital de Osasco. Segundo a concessionária Viaoeste, os veículos já foram retirados da faixa de rolamento e o congestionamento que se formou, de cerca de dois quilômetros, já não existia às 9 horas. Na Rodovia Ayrton Senna, um engavetamento envolvendo quatro carros provocou 10 quilômetros de lentidão na pista sentido São Paulo, na altura do km 21, em Guarulhos, por volta das 6 horas de hoje. Seis pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Geral de Guarulhos.