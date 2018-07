Acidentes de trânsito causam 4 mortes em SP e RJ

Em São Gonçalo, uma pessoa morreu e outras 11 ficaram feridas nesta manhã, em um acidente com dois ônibus no km 4 da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-104), no sentido Alcântara. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, três pessoas ainda estavam presas às ferragens por volta das 9h15. O acidente aconteceu cerca de duas horas antes. As equipes permanecem no local prestando atendimento médico. Parte da pista está interditada.