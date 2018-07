Acidentes deixam 2 mortos e 5 feridos em SC

Dois acidentes ocorridos na noite de segunda-feira, 9, deixaram um saldo de dois mortos e cinco feridos, entre eles duas crianças, em duas estradas federais no estado de Santa Catarina. Ao volante de um Corcel II, Helton Ricardo Schmidt, 52 anos, morreu ao atingir de frente uma carreta Mercedes Benz no quilômetro 84,5 da BR-153 em Concórdia. O motorista da carreta saiu ileso, mas o garoto Anael Rodrigues da Silva, 6, passageiro do veículo de passeio, foi internado em estado grave. No quilômetro 5 da BR-101, em Garuva, um Escort atingiu lateralmente uma picape Dodge Dakota. Um dos passageiros do Escort, identificado como Carlos Eduardo Ferreira, acabou morrendo. Outros três adultos, com idades entre 19 e 41 anos, e Daniel Ribeiro, 1 ano, ficaram feridos. O condutor da picape, o único ocupante da Dakota, saiu ileso.