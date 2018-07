Acidentes deixam 2 mortos e 5 feridos em SC Dois acidentes ocorridos na noite de ontem deixaram dois mortos e cinco feridos, entre eles duas crianças, em duas estradas federais no Estado de Santa Catarina. No primeiro acidente, o motorista de um carro de passeio morreu ao atingir de frente uma carreta no quilômetro 84,5 da BR-153, em Concórdia. O motorista da carreta saiu ileso, mas um menino de seis anos, passageiro do veículo de passeio, foi internado em estado grave. No quilômetro 5 da BR-101, em Garuva, um carro atingiu lateralmente uma picape. Um dos passageiros do carro acabou morrendo. Outros três adultos e um bebê de um ano de idade ficaram feridos. O condutor da picape, o único ocupante do veículo, saiu ileso.