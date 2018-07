Acidentes deixam 5 mortos na BR-470, em SC

O motorista do Agile, Nelson de França, de 50 anos, e os passageiros Pedro da Silva, de 53 anos, Anderson da Silva, de 22 anos, e Daniel da Silva, de 23 anos, morreram no local. O condutor do caminhão, Jaison Pires de Jesus, de 30 anso, ficou ileso.

Por volta da 1h, em Indaial, um Gol, em Palio e um Kadett se envolveram em um acidente, na altura do km 73 da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o Gol bateu de frente com o Palio. O Kadett, que vinha atrás, não conseguiu desviar e atingiu o Palio e depois um pedestre.

Morreu no local o motorista do Gol, Carlos Alberto Januário Antunes, de 40 anos. Já o passageiro do Gol, Alex Alves dos Santos, de 31 anos, o condutor do Palio, Paulo Sergio Loes, de 39 anos, o motorista do Kadett, Cledison Luchetta, de 29 anos, e o passageiro Valdevino Mariano, de 47 anos, e o pedestre Cleonir da Silva, de 26 anos, tiveram lesões leves.