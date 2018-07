Acidentes deixam 7 mortos em rodovias paulistas

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o caminhão teve de reduzir bruscamente a velocidade após um veículo de passeio parar na pista por problemas mecânicos. As vítimas morreram no local. A rodovia foi liberada por completo apenas no início da madrugada de hoje. O caso foi encaminhado para a Delegacia Central de Cotia. Segundo a concessionária Viaoeste, o congestionamento na região do acidente não chegou a um quilômetro.

Castello Branco

Quatro pessoas morreram na madrugada de hoje na altura do quilômetro 54 da Rodovia Castello Branco, em Araçariguama, interior paulista. Segundo a concessionária Viaoeste, um veículo de passeio trafegava no sentido capital quando o motorista perdeu o controle da direção, passou pelo canteiro central e atingiu um caminhão de frente. As quatro vítimas eram ocupantes automóvel. Até as 7h30, a Polícia Rodoviária Estadual não tinha informações detalhadas sobre o acidente. O motorista encontra lentidão apenas por aproximação. Uma das faixas de rolamento da pista sentido interior estava bloqueada até aquele horário.