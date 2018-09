Acidentes deixam 9 feridos no começo da manhã em SP

Já na Radial Leste houve outro capotamento envolvendo apenas um veículo, nas proximidades do Viaduto Antônio Abdo. O acidente ocorreu pouco antes das 8 horas. Quatro pessoas se feriram e o tráfego no local já voltou à normalidade. Também na Radial Leste, na Rua Pinhalzinho, um carro bateu numa coluna no passeio. Não houve feridos.

Mais próximo do centro de São Paulo, no final da Ponte Aricanduva, um veículo capotou às 4h30 e causou o bloqueio das faixas 3 e 4 sentido Itaquera. Houve um ferido e o trânsito no local continua limitado pela CET. Na Avenida Vila Ema, o capotamento de um carro às 7h20 feriu uma pessoa e resultou no bloqueio de uma das faixas da via. As autoridades responsáveis pelo tráfego ainda não têm uma previsão de retorno do funcionamento pleno do trecho.