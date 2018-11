Acidentes deixam ao menos sete feridos na zona sul

Dois veículos de passeio bateram por volta das 2h30 na Marginal do Pinheiros, altura da Ponte do Morumbi. Um dos carros capotou, interditando três faixas da via, no sentido Interlagos. Uma pessoa ficou ferida e foi levada para o Pronto-Socorro do Campo Limpo.

A Avenida Corifeu de Azevedo Marques, junto com Rua Francisco Pugliese, sentido Centro, permanecia totalmente fechada por volta das 12h30, devido a um acidente com um veículo, que bateu em uma mureta, por volta das 6h30. Quatro pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o Pronto-socorro do Hospital São Luiz.

Um outro acidente deixou dois feridos, na Avenida Giovani Gronchi, altura do número 49. As duas pessoas feridas foram levadas para os prontos-socorros Bandeirantes e São Luiz. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o carro ficou desgovernado, rodou na pista e bateu em um muro.